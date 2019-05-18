Вице-канцлер Австрии собрался в отставку из-за разговора с гражданкой РФ

Вена, , 13:34 — REGNUM Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе собрался уходить в отставку из-за обнародования видеозаписи, сделанной в 2017 году, на которой он обсуждает с российской гражданской получение помощи на предстоящих парламентских выборах. Предполагается, что о своем решении Штрахе объявит сегодня после встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом сегодня, 18 марта, пишет издание Futter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в австрийской прессе была обнародована видеозапись, на которой Штрахе обсуждает с российской гражданкой Аленой Макаровой возможность заключения сделок, которые в итоге позволили бы этой женщине получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свободы, лидером которой и является Штрахе.

Утверждается, что данная встреча состоялась на Ибице и июле 2017 года. Сам Штрахе утверждает, что во время той встречи он был сильно пьян и вообще разговору мешал языковой барьер. Верховная прокуратура Австрии намерена проверить данную видеозапись.

По данным австрийских СМИ, после разговора с Курцем, Штрахе объявит о своей отставке публично.