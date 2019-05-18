Госдума изучит все риски возвращения в ПАСЕ — Володин

Москва, , 12:43 — REGNUM Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ будет приниматься исходя из интересов граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Лишение права голоса национальной делегации, дискриминационный принцип, по которому строится работа в ПАСЕ, не могут нас оставить равнодушными. И решение принимать мы будем исходя из интересов наших граждан и нашей страны», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы отметил, что решение, принятое Комитетом министров Совета Европы, правильное, оно основано на уставе Совета Европы, где закреплен принцип равенства 47 стран-участниц Совета Европы.

Эта норма была нарушена ПАСЕ, в результате чего делегация Российской Федерации была лишена права голоса, что является прямым нарушением устава СЕ, говорит он.

«Теперь необходимо дождаться реакции ПАСЕ на решение Комитета министров СЕ, в любом случае Парламентская ассамблея должна внести изменения в свой регламент, закрепив в нем норму о равенстве всех национальных делегаций, либо делегировать Комитету министров полномочия по этому вопросу. Это и следует из решения, принятого в Хельсинки», — заявил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что нижняя палата парламента будет изучать решение Комитета министров, реакцию ПАСЕ на него.

«Национальная делегация РФ в ПАСЕ формируется с учетом мнения всех фракций Государственной думы, и мы будем обсуждать с ними дальнейшие действия, изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее. И только после этого будем направлять заявку на участие», — сказал парламентарий.

В Госдуме считают, что решение очень ответственное, и депутаты всегда подчеркивали важность участия России в данном институте Совета Европы, использование его возможностей, но то, что произошло в ПАСЕ в последнее время не может не беспокоить.

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