Северная Корея обратилась к генсеку ООН из-за ареста США судна Wise Honest

Нью-Йорк, США, , 10:24 — REGNUM Постоянный представитель Корейской Народно-Демократической Республики при Организации Объединённых Наций Ким Сон направил генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гутеррешу письмо в связи с задержанием властями США судна Wise Honest, в котором арест корабля назван «незаконным, возмутительным и нарушающим суверенитет». Об этом сегодня, 18 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В данном письме корейские власти называют США «гангстерской страной», так как она позволила себе захватить северокорейскую собственность.

«Недавно США совершили возмутительный поступок, отбуксировав судно КНДР в Самоа, ссылаясь на то, что оно нарушило внутреннее законодательство Америки, этот акт лишения собственности ясно доказывает, что США являются гангстерской страной, которая не обращает внимания на международное право», — сказано в письме к генеральному секретарю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США несколько дней назад задержали северокорейский сухогруз Wise Honest. Этот корабль использовался для перевозки угля из КНДР, а это запрещено санкциями по линии Совета Безопасности ООН, которые введены в ответ на ядерную и ракетную программы Северной Кореи.

Стоит отметить, что это первый случай задержания американцами северокорейского судна за нарушение санкций.