Иран причастен к атакам на танкеры в водах ОАЭ — Reuters

Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Корпус Стражей Исламской революции (КСИр) по всей вероятности («highly likely») причастен к атакам на танкеры Саудовской Аравии в водах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), утверждает агентство Reuters со ссылкой на отчет норвежской страховой компании.

Согласно отчету компании, который оказался у Reuters, атака на танкеры производилась якобы при помощи подводных беспилотников, которые несли на себе 30−50 килограмм взрывчатого вещества.

«С высокой долей вероятности, КСИр получали от своих союзников — хуситского ополчения, сражающегося с властями в Йемене — беспилотные лодки со взрывчаткой и наведением через систему глобального позиционирования GPS», — говорится в отчете.

Компания утверждает, что якобы осколки, найденные на норвежском танкере, сильно похожи на те, что были найдены после атак хуситов. Утверждается, что таким образом Иран якобы хотел намекнуть США, что не собирается блокировать пролив и нарушать судоходство в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в ОАЭ заявили о диверсиях в отношении четырех коммерческих судов. Отмечалось, что утечек топлива не было и никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саудовской Аравии заявили о диверсии против своих нефтяных танкеров