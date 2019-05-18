Минюст: Россия принципиально не будет исполнять некоторые решения ЕСПЧ

Санкт-Петербург, , 00:10 — REGNUM Россия принципиально не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, так как они вынесены заведомо с вмешательством в национальную юрисдикцию и с абсурдным подходом к доказыванию. Об этом заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я бы не сказал, что у нас прям уж так остро стоит проблема неисполнения решений ЕСПЧ. Хотя по количеству неисполненных решений мы, наверное, в первых рядах среди членов Совета Европы», — заметил Коновалов. Далеко не все такие дела «одинаково безнадежны», им нужно время на исполнение, подчеркнул министр. К тому же, эти показатели обусловлены еще и размерами страны.

«Мы эту проблему не недооцениваем, но и не перееоцениваем. Есть некоторые решения, которые исполняться Российской Федерацией не будут. Которые заведомо вынесены с вторжением в национальную юрисдикцию, компетенцию Конституции РФ и, что немаловажно, по сути, с абсолютно абсурдным подходом в оценке доказательств, к применению закона, в частности, Конвенции. Там, где толкование Конвенции имело не просто расширительный характер, а чрезмерно расширительный характер», — заявил Александр Коновалов.

Он полагает, что РФ будет довольно редко обращаться в собственный Конституционный суд для «сверки позиций» по поводу возможности не исполнять решения ЕСПЧ, как это уже неоднократно происходило. По мнению Коновалова, в итоге, все решения ЕСПЧ, которые Россия откажется исполнить, можно будет «пересчитать по пальцам одной руки».

С момента ратификации Россией Конвенции о правах человека и основных свободах около 2,5 тыс. решений было вынесено против РФ, отметил Коновалов. В 2018 году таких решений было 233.

«В последние годы эта динамика несколько увеличилась, количество решений возросло», — сказал министр. По его мнению, это происходит оттого, что ЕСПЧ применяет практитку рассмотрения так называемых «дел-клонов», дел одной категории, со сформировавшейся практикой решаются почти по конвейеру. «Нам не очень это нравится, но мы практику и юрисдикцию суда признаем», — подчеркнул Коновалов.

Более того, некоторые «пилотные» решения ЕСПЧ, например, по делам Бурдова или Ананьева против России хорошо помогают оптимизировать российскую правовую систему. На данный момент в Европейском суде на рассмотрении находятся около 1 тыс. жалоб на содержания в СИЗО в России. «Значит, именно там будет сформирована практика и будут эти решения штамповаться. Ну и к сожалению, пока рано еще говорить о том, что пенитенциарная система способна в очень сжатые сроки способна изменить все радикально в лучшую сторону», — сказал Коновалов.

В связи с этим Минюст намерен попробовать установить возможность национальных компенсационных выплат для тех, кто пострадал от ненадлежащих условий в СИЗО, колониях и тюрьмах.