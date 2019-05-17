«В России надо сформировать сеть гериатрических центров» — Медведев

Ростов-на-Дону, , 19:57 — REGNUM В России необходимо сформировать сеть гериатрических центров и геронтологических отделений. Такую задачу определил председатель правительства России Дмитрий Медведев на совещании в Ростове-на-Дону.

«Они должны появиться во всех регионах нашей страны, и помощь в них смогут получать сотни тысяч наших граждан», — отметил премьер-министр России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев провёл в Ростовской области совещание, в ходе которого был поднят вопрос реализации национального проекта «Старшее поколение».