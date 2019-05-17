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«Мы должны добиться увеличения продолжительности здоровой жизни» — Медведев

Политика

Премьер-министр РФ провёл совещание в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 17 мая 2019, 18:54 — REGNUM  В России должна быть увеличена продолжительность здоровой жизни, то есть продлён именно активный период. Такую задачу в ходе совещания в Ростове-на-Дону поставил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Решающее значение здесь имеют профилактические осмотры и диспансеризация. Мы будем расширять их количество, их возможности — так, чтобы к 2024 году профилактические осмотры проходило не менее 70% пожилых людей, и не менее 90% пенсионеров, у кого есть серьёзные заболевания, должны быть поставлены на диспансерное наблюдение», — сказал Медведев.

По его словам, показатель необходимо ежегодно улучшать.

Медведев указал на то, что смертность на селе выше, чем в городе. В связи с этим для сельчан в возрасте старше 65 лет будут проводиться дополнительные скрининги, обследования, чтобы вовремя выявлять наиболее опасные болезни. При этом необходимо организовать выезд медиков.

«В рамках проекта мы уже с этого года начинаем закупать для регионов автотранспорт и увеличивать число мобильных бригад, которые смогут приезжать в самые отдалённые районы», — отметил премьер-министр России.

В этот же день Ростовской области были переданы ключи от нового автотранспорта.

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Национальный проект «Здравоохранение»
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