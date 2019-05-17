Зеленскому сценарии пишет Коломойский, а не умные люди – депутат Госдумы

Москва, , 19:17 — REGNUM Если избранный президентом Украины Владимир Зеленский хочет стать президентом по-настоящему, то ему надо проявить политическую волю, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 17 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Зеленский должен понять, что в политике бросают кубики, — сказал Калашников. — Так политика устроена. И ему предстоит по этим правилам играть. Или против этих правил. Если он хочет по-настоящему стать президентом, то ему надо проявить политическую волю. Либо он будет сидеть с этим парламентом, который будет им рулить. Либо Зеленский его победит. [Увы], ему пишут сценарий не умные творческие люди, а Коломойский, который, [однако], может вывести людей на улицу и заставить парламент смириться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители фракции «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявили о выходе из состава коалиции. Об этом 17 мая рассказал лидер партии Максим Бурбак.

Таким образом, избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно.