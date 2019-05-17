Сальвини: даже премьер-министр Италии не заставит меня впустить мигрантов

Рим, , 18:23 — REGNUM Никто из министров правительства Италии и даже премьер-министр Джузеппе Конте не сможет изменить нынешнюю линию по вопросу о нелегальной миграции, заявил в ходе трансляции на своей странице в Facebook в пятницу, 17 мая, вице-премьер, глава МВД и лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Коллеги Сальвини по правящей коалиции из «Движения 5 звезд», ранее поддерживающие его позицию по данному вопросу, в последние недели стали выступать с другими заявлениями. Наблюдатели связывают это с приближением выборов в Европарламент и с желанием «Движения» получить голоса тех избирателей, которые не будут голосовать за Сальвини.

Источник информагентства Askanews в правительстве Италии подверг заявления Сальвини резкой критике, назвав их «шизофреническими».

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.