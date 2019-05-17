Пятница, 17 Мая 2019 года
14:55:53 МСК

Душевнобольные граждане Германии получили право голоса

Политика

Закон вступает в силу с 1 июля

Берлин, 17 мая 2019, 14:55 — REGNUM  Признанные недееспособными граждане Германии в ближайшее время получат право участвовать в выборах в бундестаг и Европейский парламент, передает немецкий канал n-tv.

С 1 июля в стране вступает в силу закон, отменяющий существовавшее ранее исключение из избирательного права для недееспособных. Таким образом, право голоса получат более 80 тыс. граждан Германии, страдающих психическими или душевными расстройствами. В повседневной жизни интересы этих людей представляют опекуны. Право голоса получат так же и преступники, находящиеся на лечении в психиатрических больницах.

Этот закон стал совместной инициативой Свободной демократической партии Германии, «Левых» и «Зеленых». В феврале 2019 года Федеральный конституционный суд ФРГ признал исключение этой категории населения из избирательного права неконституционным.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить