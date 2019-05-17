Душевнобольные граждане Германии получили право голоса

Берлин, , 14:55 — REGNUM Признанные недееспособными граждане Германии в ближайшее время получат право участвовать в выборах в бундестаг и Европейский парламент, передает немецкий канал n-tv.

С 1 июля в стране вступает в силу закон, отменяющий существовавшее ранее исключение из избирательного права для недееспособных. Таким образом, право голоса получат более 80 тыс. граждан Германии, страдающих психическими или душевными расстройствами. В повседневной жизни интересы этих людей представляют опекуны. Право голоса получат так же и преступники, находящиеся на лечении в психиатрических больницах.

Этот закон стал совместной инициативой Свободной демократической партии Германии, «Левых» и «Зеленых». В феврале 2019 года Федеральный конституционный суд ФРГ признал исключение этой категории населения из избирательного права неконституционным.