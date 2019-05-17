Гуайдо опроверг сообщения о встрече представителей оппозиции и Мадуро

Каракас, , 13:20 — REGNUM Оппозиция Венесуэлы и представители законных властей этой страны не ведет переговоров в Норвегии, заявил глава оппозиционной Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хуан Гуайдо.

«В настоящее время не ведутся переговоры между правительством и оппозицией», — рассказал Гуайдо немецкому изданию ZDF.

По его словам, есть только международная посредническая группа, которая находится в столице Венесуэлы — Каракасе.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники среди венесуэльских оппозиционеров сообщило, что представители законных властей Венесуэлы и оппозиции направились в Норвегию для обсуждения возможностей преодоления политического кризиса в стране.

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