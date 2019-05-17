Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане

Ташкент, , 11:06 — REGNUM В Ташкент сегодня, 17 мая съезжаются выпускники МГИМО, среди гостей А. ректор вуза Анатолий Торкунов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар, министр культуры РФ Владимир Мединский и другие, передает корреспондент ИА REGNUM.

Свое пребывание в Узбекистане гости начнут с посещение выставки Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого, поездки в город Самарканд и обзора достопримечательностей Ташкента.

18 мая состоится Экспертная дискуссия в Университете мировой экономики и дипломатии, а 19 мая состоится основное событие — открытие форума, на котором предполагается участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В рамках форума пройдут сессии, на которых будут представлены презентация «Стратегия развития МГИМО» (модератор М. Г усман) презентация «Узбекистан: окно возможностей», на которой выступят член Совета директоров Евразийского банка Фаттах Шодиев, заместитель министра экономического развития России Азер Талыбов, председатель Национального Банка Казахстана Григорий Марченко заместитель председателя Попечительского Совета МГИМО Алишер Усманов и другие.

Среди выступающих по разным темам также статс-секретарь — заместитель министра иностранных и европейских дел Словакии Лукаш Паризек, помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча, президент Турецкого центра международных отношений и стратегического анализа С. Оган, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и другие.

Форум завершится Торжественным приемом от имени председателя ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Лукаша Паризека.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прежде форумы выпускников МГИМО пользовались покровительством своего другого выпускника — президента Азербайджана Ильхама Алиева.