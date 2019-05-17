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Президент Украины подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Политика

МИД Украины поручено пригласить иностранные делегации

Киев, 17 мая 2019, 10:25 — REGNUM  Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского, сообщает 17 мая пресс-служба украинского лидера.

Так, МИД Украины поручено пригласить иностранные делегации, а госкомитету телевидения и радиовещания страны — обеспечить широкое освещение инаугурации в средствах массовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского назначена на 20 мая.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов с результатом 73,23% при явке 61,37%. Действующий украинский президент Петр Порошенко набрал лишь 24,46%.

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Политическая жизнь Украины
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