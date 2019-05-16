«Для Зеленского инаугурация не праздник, а крест» — депутат Рады

Киев, , 15:45 — REGNUM «Для Владимира Зеленского пост президента Украины станет не праздником, а крестом на плечах. Об этом 16 мая заявил в кулуарах парламента лидер фракции «Самопомощь», депутат Олег Березюк.

«Это не праздник, это крест, который он берет на свои плечи. Только если этот крест берет фарисей, то ему все равно, какой это день. Он и этим днем будет торговать, как торговали и торгуют по сегодняшний день», — считает Березюк.

Он заверил, что партия «Самопомощь» готова к внеочередным парламентским выборам.

«Мы за выбор, если выбор будет досрочным, мы будем идти и работать. Важно напомнить, что этот очень патриотический парламент, такой очень молитвенный, не выполнил два своих очень важных обещания — не снял неприкосновенность и не проголосовал за закон о выборах в Раду по пропорциональной основе с открытыми списками. Так где же его патриотичность, порядочность? Это олигархат, который опять рвется к власти», — сказал Березюк.

Депутат считает, что в последние годы постмайданные власти Украины вели политику «мошенничества и фарисейства».

«Хочу увидеть людей. Один человек ничего не сделает. Хочу услышать фамилии министров, руководителей администрации. Тогда я сделаю свой внутренний прогноз… Люди голосовали против мошенничества и фарисейства, которое продолжается по сей день. Люди проголосовали за белый экран, на который они спроектировали свои желания. Когда экран наполнится людьми, тогда мы узнаем, чего ожидать», — добавил Березюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая парламент Украины назначил дату инаугурации Зеленского на 20 мая. За соответствующий проект постановления №10 270−2, автором которого выступил внефракционный депутат Виталий Куприй, проголосовали 315 депутатов.

«Провести 20 мая 2019 года в 10.00 в сессионном зале Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины», — отмечается в тексте постановления.