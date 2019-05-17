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Главы МИД Индонезии и Восточного Тимора встретятся в Джакарте

Политика

Стороны обсудят вступление Восточного Тимора в АСЕАН

Джакарта, 17 мая 2019, 10:04 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретится с главой МИД Восточного Тимора Дионисио да Коста Бабо Соарешом в Джакарте 18 мая, сообщает Sindonews.

«На встрече будет обсуждаться несколько вопросов, в частности, выставка Pacific Exposition, организуемая Индонезией», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Армананта Нассир.

Стороны также обсудят ряд двусторонних вопросов, особенно в сфере инвестиций и торговли, а также вступление Восточного Тимора в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Восточный Тимор подал заявку на вступление в АСЕАН в 2011 году, и этот процесс все еще продолжается. Индонезия является основной страной, которая оказывает государству политическую поддержку и выступает за присоединение Восточного Тимора к АСЕАН. Мы надеемся, что другие страны-члены АСЕАН также окажут государству сильную поддержку», — заявил Армананта Нассир.

Напомним, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — региональная межправительственная организация десяти стран, расположенных в Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины). На данный момент статус наблюдателя имеют Папуа — Новая Гвинея и Восточный Тимор.

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Внешняя политика Индонезии
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