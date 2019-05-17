Кто стоит за протестом в Екатеринбурге?

Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM В Екатеринбурге официально никто не взял на себя ответственность за организацию протестов против храма в сквере возле Театра драмы. Тем не менее есть неформальные лидеры, которые имеют определённый вес на Урале.

Напомним, активные протесты начались 13 мая, после того, как место будущей стройплощадки обнесли временным забором. Протестующие выступают против строительства там собора Святой Екатерины. Одна из местных жительниц повалила ограждение и забралась на дерево. Силовики сняли её оттуда и доставили в полицию. Активной гражданке выписали штраф за хулиганство.

Вечером 13 мая в сквер пришли сотни человек. Они повалили забор. Им противостояли молодые люди спортивного вида, которые мобилизовали силы и выкинули протестующих с территории. Забор был восстановлен.

Невмешательство силовиков вызвало тревогу среди горожан. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тем временем выразил готовность стать посредником в противостоянии и позвал представителей сторон на встречу. 14 мая встреча состоялась в резиденции губернатора. Но компромисса достичь не удалось.

Вечером 14 мая в сквере снова собрались сотни протестующих. Они повалили забор и потопили секции в пруду. Отметим, что полиция и Росгвардия в этот раз были активны, а спортсменов практически не наблюдалось. Были задержаны около 30 человек. Большинство из них получили арест за мелкое хулиганство. И 15 мая в сквере тоже было многолюдно. Но убрать забор уже не удалось, вместо него возвели капитальный, а силовики не подпускали граждан к ограждению. В это раз задержали 70 человек.

На одной из акций кто-то из участников акции прокричал: «Кто не скачет, тот за храм!». Свидетели этого тут же провели аналогию с событиями в Киеве, где в феврале 2014 года произошёл государственный переворот. И ужаснулись.

Кто же стал инициатором этих акций протеста? Официально никто не называет себя лидером. Но можно сказать. что в списке участников встречи у губернатора значатся активист штаба Навального Степан Анчугов, журналист сети городских порталов Hearst Shkulev Media Ринат Низамов и депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселёв. Все — известные своими оппозиционными взглядами, а Ринат Низамов и работает в Сети городских порталов, которая входит в компанию Hearst Shkulev Media. Партнёром этой компании является группа компаний Hearst Corporation — медиаконгломерат из США.

Также среди участников встречи оказалась активистка интернет-проекта «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина. По данным некоторых СМИ, девушка, которая утром 13 мая повалила временный забор и залезла на дерево, приходится Анне Балтиной родственницей. Случайность?

Что касается инициаторов строительства, то с ними как раз всё понятно. Проект храма активно продвигает ООО «Фонд Святой Екатерины». А среди его учредителей значатся АО «Русская медная компания», её глава Игорь Алтушкин и глава Уральской горно-металлургической компании Андрей Козиицын. Кстати. среди молодых людей спортивного вида 13 мая в сквере были замечены спортсмены Академии единоборств РМК. Что вполне объяснимо.