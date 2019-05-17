Мадуро провёл первую встречу с членами международной контактной группы

Каракас, , 07:43 — REGNUM В Каракасе состоялась первая встреча президента Венесуэлы с представителями международной контактной группы. На встрече обсуждались санкции США. Об этом в своём Twitter сообщил глава Боливарианской Республики Николас Мадуро.

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«Важная встреча с международной контактной группой, посетившей Венесуэлу. Я выразил им готовность урегулировать внутренние разногласия путём диалога и обсудил экономические агрессии американской империи против нашего народа», — написал Мадуро.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1129212991143075840

Добавим, что во встрече, в частности, приняли участие представители Германии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Нидерландов.

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МИД: Россия готова участвовать в работе контактной группы по Венесуэле

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече международной контактной группы по Венесуэле, которая состоялась в феврале 2019 года в столице Уругвая, было принято решение добиваться проведения «свободных, справедливых и демократических выборов» в республике. При этом для решения кризиса в Боливарианской Республики ЕС и контактная группа дали себе 90 дней. Тогда же президент страны Николас Мадуро отметил, что власти страны не согласны с заявлениями контактной группы, при этом заявил о готовности вести диалог с её представителями «только для того, чтобы нас услышали».

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