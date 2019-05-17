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В Мексике был убит еще один журналист

Политика

Ранее журналист сообщал о поступавших ему угрозах

В Мексике был убит еще один журналист
Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США
В Мексике

Плайя-дель-Кармен, Мексика, 17 мая 2019, 02:24 — REGNUM  Корреспондент Франсиско Ромеро Диас был убит в городе Плайя-дель-Кармен мексиканского штата Кинтана-Роо, сообщает портал Universal.

По данным полиции, тело журналиста было обнаружено на одной из улиц города. На теле имелись многочисленные следы побоев и пулевые ранения. Отмечается, что Диас незадолго до гибели заявлял о поступавших в его адрес угрозах.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года, Мексика заняла третье место в рейтинге самых опасных для журналистов стран. В марте 2019 года правительство Мексики пообещало усилить меры для защиты работников СМИ. Соответствующее заявление было сделано после убийства спортивного корреспондента одного из местных изданий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике усилят меры защиты журналистов

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