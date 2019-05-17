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Невеста журналиста Хашогги попросила США начать расследование

Политика

Она удивлена, что США не отреагировали на убийство журналиста должным образом

Вашингтон, 17 мая 2019, 02:19 — REGNUM  Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги призвала США начать расследование убийства и наказать виновных, сообщает агентство Associated Press.

«Не могу понять, почему мир до сих пор ничего не сделал после этого… Был убит не просто Джамаль, были убиты ценности Соединенных Штатов», — заявила она на заседании Конгресса США.

Невеста Хашогги добавила, что раньше бы не поверила, что ей пришлось бы приехать в Вашингтон без своего возлюбленного. Она также призвала Соединенные Штаты наказать виновных в убийстве журналиста.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Соединенные Штаты запретили въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Ранее американская газета The Washington Post опубликовала материалы, согласно которым убийцы журналиста проходили специальное обучение в США.

Читайте ранее в этом сюжете: США запретили въезд 16 гражданам Саудовской Аравии из-за дела Хашогги

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