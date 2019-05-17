Пятница, 17 Мая 2019 года
01:49:31 МСК

Главы МИД Канады и Кубы обсудили ситуацию в Венесуэле

Политика

Куба выразила готовность содействовать диалогу по Венесуэле

Гавана, 17 мая 2019, 01:49 — REGNUM  Глава МИД Канады Христя Фриланд в ходе своего визита в Гавану провела переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом, сообщает агентство Reuters.

Кубинский глава МИД подчеркнул, что Гавана готова содействовать диалогу в Венесуэле при условии, что законно избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро будет одной из сторон диалога.

«Куба подтверждает свою готовность оказать помощь в налаживании диалога с правительством Боливарианской Республики», — заявил Родригес по итогам встречи.

Фриланд по итогам встречи заявила, что переговоры с Кубой по ситуации в Венесуэле продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил о готовности помочь Венесуэле решить политический кризис в стране. Главные условия — Мадуро должен быть одним из активных участников переговоров и попросить Кубу о содействии в налаживании диалога.

Читайте ранее в этом сюжете: Куба заявила о готовности помочь Венесуэле урегулировать кризис

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить