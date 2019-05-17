Главы МИД Канады и Кубы обсудили ситуацию в Венесуэле

Гавана, , 01:49 — REGNUM Глава МИД Канады Христя Фриланд в ходе своего визита в Гавану провела переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом, сообщает агентство Reuters.

Кубинский глава МИД подчеркнул, что Гавана готова содействовать диалогу в Венесуэле при условии, что законно избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро будет одной из сторон диалога.

«Куба подтверждает свою готовность оказать помощь в налаживании диалога с правительством Боливарианской Республики», — заявил Родригес по итогам встречи.

Фриланд по итогам встречи заявила, что переговоры с Кубой по ситуации в Венесуэле продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил о готовности помочь Венесуэле решить политический кризис в стране. Главные условия — Мадуро должен быть одним из активных участников переговоров и попросить Кубу о содействии в налаживании диалога.

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