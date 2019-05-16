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Стал известен доход Дональда Трампа за 2018 год

Политика

Глава Белого дома заработал почти полмиллиарда долларов и взял новый ипотечный кредит

Стал известен доход Дональда Трампа за 2018 год
Дональд Трамп и деньги

Вашингтон, 16 мая 2019, 23:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в 2018 году заработал 479 млн долларов. Об этом говорится в финансовом отчете о доходах главы Белого дома, опубликованном 16 мая Управлением правительственной этики.

Отметим, что заработная плата президента США составляет 400 тысяч долларов в год.

Из отчёта также следует, что Трамп взял ипотечный кредит на срок до 30 лет на сумму от 5 до 25 млн долларов под 4,5% годовых. Всего за президентом США числится 14 кредитов, в том числе три кредита на сумму свыше 50 млн долларов.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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