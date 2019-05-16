Четверг, 16 Мая 2019 года
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США расширили санкции против России в рамках «акта Магнитского»

Политика

Под санкции попали специальный отряд «Терек» и пятеро российских граждан

Вашингтон, 16 мая 2019, 22:27 — REGNUM  Вашингтон ввёл санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чечни. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Также в чёрный список Вашингтона внесены командующий спецотрядом Абузайд Висмурадов и ещё четверо российских граждан.

В сообщении уточняется, что санкции введены в рамках так называемого «акта Магнитского», принятого в США в декабре 2012 года. В соответствии с этим документом вводятся односторонние санкции в отношении лиц и организаций, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека и коррупции.

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