Турция заявила об отсутствии проблем в реализации контракта по С-400

Анкара, , 17:17 — REGNUM Глава комиссии по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр, комментируя утверждения ряда зарубежных СМИ о переносе даты поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, заявил: «Турция приняла решение о подписании контракта с Россией по итогам 10 лет поиска и диалога с США, Италией, Францией и Китаем. Турция полна решимости придерживаться договоренностей по ЗРК С-400. Никаких проблем в реализации этого соглашения нет».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Волкан Бозкыр по итогам встречи с послом РФ в Турции Алексеем Ерховым отметил, что темой переговоров стали российско-турецкие отношения, представляющие особую значимость для обеих стран. Турецкий парламентарий, в частности, добавил, что поставки российских комплексов С-400 в Турцию не направлены против НАТО и США. Он подчеркнул, что это вопрос национальной безопасности Турции, поэтому она сохраняет приверженность контракту с Россией.