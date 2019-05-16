В Совфеде объяснили демарш Климкина и его отказ от встречи глав МИД СЕ

Москва, , 14:16 — REGNUM Отсутствия главы МИД Украины Павла Климкина в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки никто не заметит. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Демарш главы МИД Украины Павла Климкина из-за решения Совета Европы по России — совершенно пустое дело. Его отсутствия на министерском заседании в Хельсинки даже никто не заметит», — отметил Клинцевич.

И вопрос не только в том, что пошла прахом вся пятилетняя деятельность Климкина на дипломатическом поприще — преследуемые им цели заведомо не имели ни одного шанса на успех, указал сенатор.

«Принципиально важно другое: ведущие европейские политики, похоже, начинают понимать, что без сотрудничества с Россией на всех уровнях невозможно решить любую сколько-нибудь существенную континентальную проблему, и, прежде всего, проблему европейской безопасности», — рассуждает парламентарий.

Таким образом Клинцевич объяснил «такую нервную реакцию главы украинского МИД».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил свое участие в заседании глав МИД Совета Европы, которое должно состояться в Хельсинки 16−17 мая, сообщил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Комитет министров Совета Европы поддержал проект решения, в котором открывается путь для возвращения России права голоса в ПАСЕ.

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