Четверг, 16 Мая 2019 года
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Пекин призвал Оттаву не вмешиваться в дела арестованных граждан Канады

Политика

Двое граждан Канады были задержаны в Китае по подозрению в краже государственных секретов

Пекин, 16 мая 2019, 12:14 — REGNUM  Китай призвал Канаду не вмешиваться в судебные процессы над арестованными в КНР канадскими гражданами. Об этом 16 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

«Надеемся, что Канада не будет вмешиваться в законную юридическую практику других государств или допускать неосторожные комментарии по этому поводу», — заявил Лу Кан.

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По его словам, гражданин Канады Майкл Ковриг обвиняется в шпионаже и сборе разведывательных данных в интересах иностранных сил. Второй гражданин Канады Майкл Спэйвор помещен под стражу за кражу информации, которая является гостайной, и передачу ее за границу, добавил Лу Кан.

Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан Канады были задержаны в Китае по подозрению в краже государственных секретов. Задержание проводилось через несколько дней после ареста в Ванкувере исполнительного директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

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