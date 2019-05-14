Госдума ужесточает правила перевода помещения из жилого в нежилое

Москва, , 13:26 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, которым прописывается порядок перевода жилого помещения в нежилое, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая. Это актуально и для развития системы хостелов в России.

Так, поправками дополняется исчерпывающий перечень документов, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, которые собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо предоставляет в орган, осуществляющий перевод помещений, по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо через МФЦ. Так, в частности, дополнительно потребуется протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение, согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

Также прописывается возможность проведения внеплановых проверок при поступлении информации о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме.

Кроме того поправками устанавливается обязательность наличия отдельного доступа в помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Запрет вступит в силу с 1 октября 2019 года.