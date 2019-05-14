Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России

Москва, , 12:24 — REGNUM Указ, который утверждает новую доктрину энергетической безопасности Российской Федерации, подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения энергетической безопасности РФ постановляю утвердить прилагаемую доктрину энергетической безопасности РФ», — говорится в тексте указа.

Указ вступил в силу с 13 мая 2019 г.

Отметим, что в новом документе, сменившем доктрину 2012 года, прописаны основные направления и задачи обеспечения энергобезопасности РФ, а также вызовы и угрозы в сфере энергобезопасности.