Индонезия и Нидерланды запустили проект по очистке рек от пластика

Джакарта, , 10:05 — REGNUM Правительство Индонезии в сотрудничестве с министерством инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов запустило исследовательскую программу по очистке индонезийских рек от пластиковых отходов, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что RCS является одной из систем, построенных с целью очистить океан от пластика. RCS будет извлекать пластиковые отходы, которые попадают в реку, удерживать их в больших мешках через конвейерные ленты, а затем доставлять их на берег для сортировки и дальнейшей переработки. Вся система RCS питается от солнечной энергии.

«Это сделает Индонезию ещё лучше. Если мы проведем очистку рек, это станет нашей гордостью. Мы делаем это для наших детей и будущих поколений», — отметил министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан.

Ожидается, что этот пилотный проект докажет эффективность RCS и позволит получить фактические данные о пластиковых отходах в реках.

«Я горжусь участием правительства Нидерландов в разработке методов сокращения количества пластиковых отходов в реках. Я также горжусь тем, что мы работаем с Индонезией», — заявил посол Нидерландов в Индонезии Роб Свартбол.

Как ранее передавало ИА REGNUM, правительство Индонезии поставило себе цель сократить пластиковые отходы в море на 70% к 2025 году.

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