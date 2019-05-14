Великий Новгород, Новгородская область, , 09:46 — REGNUM

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который также является председателем регионального правительства, назначил себе нового заместителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, сегодня, 14 мая, планируется назначение на эту должность министра спорта и молодёжной политики региона Елены Кириловой.

На встрече с Кириловой накануне, 13 мая, Андрей Никитин обсудил вопросы развития отраслей, которые она будет курировать: это спорт, культура, а также деятельность органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

«Задач много, нацпроекты в этих сферах достаточно серьезные. Вашей задачей будет, прежде всего, в организации работы таким образом, чтобы Новгородская область получала наибольшее количество федеральных средств и максимально раскрывала те возможности, которые нам сегодня нацпроекты дают», — отметил губернатор.

Кирилова подчеркнула, что намерена создать культурную карту Новгородской области, сделав основной акцент на выявлении «якорных» проектов для каждого муниципалитета.

Напомним, Елена Кирилова — педагог-психолог по образованию, в 2000 году она окончила Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. В 2011 году в Северо-Западной академии государственной службы получила квалификацию менеджера по специальности государственное и муниципальное управление. Кирилова — заслуженный мастер спорта России по спортивной акробатике, трёхкратная абсолютная чемпионка Европы, трёхкратная абсолютная чемпионка мира, победительница Всемирных игр 2005 года в Дуйсбурге (Германия). Была депутатом думы Великого Новгорода IV созыва (2008−2012 годы), затем работала в департаменте по физической культуре и спорту Новгородской области. С октября 2016 года возглавляла этот департамент, а с января 2018 года была назначена министром спорта и молодёжной политики Новгородской области.

Напомним также, что Мария Пантелейчук, ранее занимавшая пост заместителя председателя правительства Новгородской области, возглавит новое ведомство — архивную службу региона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего у губернатора Новгородской области — девять заместителей. Два из них — Александр Дронов и Ольга Колотилова — совмещают функции и заместителей губернатора, и заместителей председателя регионального правительства. Евгений Богданов, Тимофей Гусев и Юрий Бобрышев являются заместителями Никитина как председателя правительства, Максим Владимиров — заместителем губернатора. Кроме того, у Никитина два первых зама — Вероника Минина и Сергей Сорокин, который также возглавляет администрацию губернатора.