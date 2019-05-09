Зампред новгородского правительства возглавит архивную службу региона

Великий Новгород, , 21:48 — REGNUM Заместитель председателя правительства Новгородской области Мария Пантелейчук оставит свой пост и возглавит создаваемую архивную службу региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, губернатор региона Андрей Никитин сообщил об этом Пантелейчук в ходе рабочей встречи сегодня, 9 мая.

В ходе встречи Пантелейчук сообщила, что строительство здания для государственного архива Новгородской области начнётся в этом году — в него будут перемещены все архивные фонды региона, которые сейчас располагаются в четырёх зданиях.

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По её словам, уже разработаны четыре приоритетных проекта, которыми будет заниматься региональная архивная служба, среди которых проект «Победа в документах» к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

«Рассекречиванием и оцифровкой документов мы займёмся уже в этом году. Мы планируем создавать виртуальные проекты совместно с музеем», — отметила Мария Пантелейчук.

Другие проекты — «История семьи», предполагающий обучение новгородцев работе с архивной информацией, «Новгород в архивных документах», а также проект «Хранить вечно», в рамках которого будет создаваться электронный архив.

Напомним, Мария Пантелейчук занимала пост одного из заместителей председателя правительства Новгородской области с января 2018 года, после реформы органов исполнительной власти региона. Ранее она возглавляла областной департамент культуры.

Отметим также, что до настоящего времени у губернатора Новгородской области было девять заместителей, включая Пантелейчук. Два из них — Александр Дронов и Ольга Колотилова — совмещают функции и заместителей губернатора, и заместителей председателя регионального правительства (его также возглавляет губернатор Андрей Никитин), Евгений Богданов, Тимофей Гусев, Мария Пантелейчук и Юрий Бобрышев являются заместителями Никитина как председателя правительства, Максим Владимиров — заместителем губернатора. Также у Никитина два первых зама — Вероника Минина и Сергей Сорокин, который возглавляет администрацию губернатора.