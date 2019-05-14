Посол Китая в России Ли Хуэй был награжден орденом Дружбы

Пекин, , 08:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил посла Китая в России Ли Хуэя орденом Дружбы, сообщает 14 мая газета «Жэньминь жибао».

Как отмечается, китайский дипломат был награжден за его вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также плодотворную работу по сближению и взаимному обогащению культур Китая и России.

Отметим, что помимо Ли Хуэя аналогичную награду получили еще ряд российских и иностранных граждан, включая мэра французского города Монпелье Филиппа Сореля и немецкого журналиста Александра Рара.