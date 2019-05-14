Трамп похвалил премьер-министра Венгрии за противостояние миграции

Вашингтон, , 08:26 — REGNUM 13 мая президент США Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Трамп высоко оценил работу Орбана в области миграционной политики, передает канал n-tv.

Президент США подчеркнул, что Виктор Орбан является жестким, но уважаемым лидером, который ведет правильную миграционную политику, охраняя границы своей страны.

«Возможно, он так же, как и я, немного противоречив, но это нормально», — сказал он.

Немецкая пресса с негодованием восприняла похвалу Орбану из уст президента США: будто бы Трамп, принимая у себя европейского enfant terrible накануне выборов в Европейский парламент, демонстрирует свое намерение уничтожить Европейский союз.