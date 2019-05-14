«Пошел вон отсюда!»: Соловьев выгнал из студии украинского эксперта

Москва, , 07:27 — REGNUM Очередного «эксперта» выставили из студии социально-политического ток-шоу «Кто против?». Покинуть программу пришлось украинскому политологу и писателю Всеволоду Непогодину.

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Причиной жаркого спора, который разгорелся между Непогодиным и российским журналистом, ведущим передачи «Кто против?» Владимиром Соловьёвым в эфире ток-шоу, стала роль Иосифа Сталина в истории Советского Союза. Соловьёв отметил, что в нынешних Вооружённых силах Украины популяризируется тема нацизма и персона Степана Бандеры, который был на стороне Адольфа Гитлера во время Великой Отечественной войны. В ответ на это Непогодин возразил, что украинский националист выступал против сталинизма, назвав фашистов «альтернативой».

"То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это «альтернатива» борьбы? Пошел вон отсюда!» — яростно заявил Владимир Соловьев, обращаясь к Непогодину.

После этого Непогодин удалился из студии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» Владимир Соловьёв выгнал из студии польского «эксперта» Якуба Корейбу, который сделал ряд провокационных заявлений. Так, он заявил, что большинство евреев, которые претендуют на компенсации за Холокост, якобы являются жуликами, притворяющимися наследниками жертв, а Советский Союз якобы дружил с нацистской Германией тогда, когда нацисты уничтожали евреев в Польше. Из студии «России 1» Корейбу выводила охрана.

Напомним, Степан Бандера — руководитель коллаборационистской «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены которой принимали участие в погромах еврейского населения во Львове в начале Великой Отечественной войны, служили в гитлеровской армии, а также устроили геноцид поляков, известный как «Волынская резня». После завершения Великой Отечественной войны Бандера и его сторонники несколько лет устраивали теракты, убили несколько десятков тысяч сотрудников местных органов власти, врачей и учителей, комсомольцев и коммунистов.