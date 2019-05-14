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Глава МИД Эстонии призвал ЕС усилить давление на Россию

Политика

Эстония сказала, как ЕС должен себя вести по отношению к России

Брюссель, 14 мая 2019, 01:08 — REGNUM  Санкционное давление со стороны Европейского союза на Россию должно быть усилено из-за упрощения выдачи российских паспортов для граждан ДНР и ЛНР, заявил на встрече с коллегами из ЕС в Брюсселе эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Комментируя выдачу российских паспортов гражданам республик Донбасса, Рейнсалу сказал, что эти действия Москвы Брюссель признавать не должен. Кроме того, Брюсселю следует усилить антироссийские санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс призвал ЕС ввести новые санкции против Москвы в связи с введением для жителей Донбасса упрощённого получения российского гражданства.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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