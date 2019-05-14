Вторник, 14 Мая 2019 года
01:19:59 МСК

Путин обсудил с Эрдоганом Сирию по телефону

Политика

Лидеры России и Турции обсудили ситуацию в сирийской зоне Идлиб

Москва, 14 мая 2019, 00:49 — REGNUM  Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсудил ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Путин и Эрдоган обсудили обстановку в зоне деэскалации Идлиб и происходившие там нарушения режима прекращения огня со стороны радикальных террористических группировок.

«Подчеркнута важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования», — говорится в сообщении.

Также лидеры России и Турции обсудили взаимоотношения между странами, в частности, в сфере торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни боев сирийскими войсками у террористов были отбиты пять городов в сирийских провинциях Хама и Идлиб. От джихадистов были освобождены города аль-Хаваш, Хаваш, Аль-Джабрия, Аль-Тобе и Шейх Идрис.

Читайте ранее в этом сюжете: Джихадисты в Сирии сдают один город за другим

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить