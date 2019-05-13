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Пушков оценил предложение сдать Севастополь в аренду США

Политика

«Чем ближе финал, тем безумнее идеи...»

Москва, 13 мая 2019, 20:58 — REGNUM  Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал озвученную на Украине инициативу о сдаче российского города Севастополя в аренду США.

«Чем ближе финал, тем безумнее идеи: Порошенко предложил сдать Севастополь (?!) в аренду США. Нет сомнений: был бы город украинским, он отдал бы его США за доллар», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков подчеркнул, что Севастополь «был и останется русским городом». «А в аренду Порошенко пусть сдаёт свою квартиру. Возражений нет», — заключил он.

Напомним, ранее на официальном сайте президента Украины появилась петиция с предложением сдать Севастополь в аренду Соединённым Штатам на срок до 49 лет. Авторы инициативы полагают, что такая мера поспособствует возврату Крыма под контроль Украины.

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