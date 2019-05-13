Начался судебный процесс по делу экс-президента Армении Кочаряна

Ереван, , 16:55 — REGNUM Сегодня, 13 мая, начался судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других высокопоставленных должностных лиц, обвиняемых по делу о событиях 1 марта 2008 года.

На сегодняшнем предварительном заседании рассматривается исключительно вопрос меры пресечения. Роберт Кочарян присутствовал на заседании. После того, как защита экс-президента заявила отвод судье, судебное заседание было отложено.

Младший сын Роберта Кочаряна Левон Кочарян перед началом судебного заседания выразил надежду на то, что сегодня будет принято справедливое решение.

Левон Кочарян назвал выдвинутое против его отца обвинение личной местью.

«Я считаю, что обвинение — это конкретная личная месть, и естественно, я согласен со всем тем, что говорит мой отец, что говорят наши адвокаты. Все это вы видите, было множество фактов, которые доказали нашу точку зрения», — сказал сын Кочаряна.

На вопрос, что это за факты, которые доказывают, что осуществляется личная месть, Левон Кочарян ответил: «Фраза «Хочешь не хочешь, должен назначить арест» — мне кажется это».

Имеется в виду фраза из аудиозаписи прослушки телефонных разговоров глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы.

Экс-президент Армении по уголовному делу о событиях 1−2 марта 2008 года обвиняется в насильственном изменении конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами. Согласно другому обвинению, Роберт Кочарян в феврале и мае 2008 года получил от бизнесмена Сильвы Амбарцумян взятку в особо крупном размере — 3 млн долларов.

По этому делу проходят еще трое высокопоставленных должностных лиц.

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян по делу «1 марта» обвиняется в свержении конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами, занимая в указанный период должность начальника Генштаба вооруженных сил РА.

Бывший начальник Генштаба ВС Армении, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров по делу «1 марта» обвиняется в свержении конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами, занимая в указанный период должность заместителя министра обороны РА, начальника Ереванского гарнизона,

Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян обвиняется в пособничестве свержению конституционного строя с использованием должностного положения, занимая в указанный период должность руководителя аппарата президента РА и секретаря Совета безопасности. Кроме того, согласно обвинительному заключению, Геворкян, будучи должностным лицом, в апреле 2008 года получил от Сильвы Амбарцумян при содействии Самвела Майрапетяна взятку в особо крупном размере — 1 млн долларов, что эквивалентно 309 млн драмов, а также легализовал полученные преступным путем доходы в особо крупном размере.