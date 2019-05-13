Варшава, Польша, , 15:56 — REGNUM

Министерство иностранных дел Польши в последний момент отменило намеченный на 13 мая визит в Варшаву делегации Израиля. В качестве причины указаны изменения в составе делегации, не согласованные с польской стороной. Об этом сообщает «Радио Польши».

Недовольство польских дипломатов вызвало включение в состав израильской делегации директора министерства социального равноправия Израиля Ави Коэна. Появление его в составе делегации означает, что будет поднят вопрос о компенсациях за имущество евреев в Польше, утраченное во время Второй мировой войны.

Депутат парламента от партии «Право и Справедливость» Йоанна Лихоцкая заявила в связи с этим, что от Польши нельзя требовать каких-либо компенсаций.

«Польша была жертвой немецкого и российского варварства, Польша потеряла 6 млн своих граждан, столицу Польши сравняли с землей, было уничтожено имущество множества поляков. Требовать компенсаций в этой ситуации стоит у немцев и, возможно, у россиян», — сказала она.

11 мая в Варшаве прошла акция протеста против вступления в силу американского закона № 447, согласно которому базирующиеся в США еврейские организации собираются предъявить Польше претензии на сумму до 300 млрд долларов и выше. Закон № 447 «Справедливость для компенсаций выжившим» был подписан президентом США Дональдом Трампом в мае прошлого года, и предполагает возможность предъявления требований за утраченную собственность евреев в 46 странах, в том числе и в Польше.