Понедельник, 13 Мая 2019 года
16:01:11 МСК

Нетаньяху попросил еще две недели на создание правительства

Политика

Премьер-министру нужны еще 14 дней

Нетаньяху попросил еще две недели на создание правительства
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Иерусалим, 13 мая 2019, 15:40 — REGNUM  Президент Израиля Реувен Ривлин предоставил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху еще две недели на формирование правительства, сообщает 13 мая Anadolu Ajansi.

Глава правительства провел встречу с Ривлином, на которой попросил его увеличить срок, необходимый для формирования правительства, так как 14 дней, положенных по закону, Нетаньяху недостаточно.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля в Израиле прошли парламентские выборы, на которых победу одержала партия «Ликуд», возглавляемая Нетаньяху. Результат позволил премьер-министру сохранить за собой должность пятый срок подряд.

Читайте ранее в этом сюжете: Артисты сектора Газа призывают бойкотировать «Евровидение» в Тель-Авиве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Израиле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить