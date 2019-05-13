Нетаньяху попросил еще две недели на создание правительства

Иерусалим, , 15:40 — REGNUM Президент Израиля Реувен Ривлин предоставил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху еще две недели на формирование правительства, сообщает 13 мая Anadolu Ajansi.

Глава правительства провел встречу с Ривлином, на которой попросил его увеличить срок, необходимый для формирования правительства, так как 14 дней, положенных по закону, Нетаньяху недостаточно.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля в Израиле прошли парламентские выборы, на которых победу одержала партия «Ликуд», возглавляемая Нетаньяху. Результат позволил премьер-министру сохранить за собой должность пятый срок подряд.

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