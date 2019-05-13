Вашингтон, США, , 15:53 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп имеет преимущество в ключевых штатах на будущих выборах 2020 года. Об этом сообщает The Washington Examiner со ссылкой на данные опроса WPA.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рейтинг одобрения Трампа составляет 50% и выше в четырех из шести важнейших штатов — Флориде, Айове, Пенсильвании и Техасе — и 49% в Висконсине.

В Техасе Трамп обошел демократа Бето О'Рурка, бывшего конгрессмена из Эль-Пасо, соперничающего за место на выборах от своей партии. В Айове Трамп обошел демократического лидера и бывшего вице-президента Джо Байдена, — в обоих штатах президент получил поддержку 49% опрошенных.

Опрос показал несколько «красных флагов» для Трампа, в основном в Мичигане, чьи голоса в Коллегии выборщиков имеют решающее значение для перспектив переизбрания президента. Там одобрение работы президента было 45% — против 50% неодобрения, и Трампа поддержали недостаточные для него 42% опрошенных, когда их попросили выбрать между ним и Байденом. При этом 47%, одобрили работу Трампа по «обеспечению справедливых торговых сделок», что является ключевым вопросом на Среднем Западе — в каждом из пяти других тестируемых штатов Трамп набрал не менее 50% одобрения по этому вопросу.

Во Флориде, Айове, Мичигане, Пенсильвании, Техасе и Висконсине одобрение Трампа является самым сильным среди республиканцев (91%), консерваторов (82%) и избирателей без высшего образования с доходом ниже $75 000 (59%).

В потенциальном поединке с Байденом Трамп с крайне небольшим запасом лидировал во Флориде 48% против 44%; в Айове 49% — 44%; в Техасе 49% — 42%; и в Висконсине 46% — 42%. Однако Байден превзошел Трампа в Мичигане на 45% — 42%, а в Пенсильвании, где бывший вице-президент начал свою кампанию, его преимущество над Трампом составило 1%: 46% против 45%.