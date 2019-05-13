Понедельник, 13 Мая 2019 года
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Помпео: иранский народ получит то, что заслужил

Политика

По словам главного американского дипломата, воевать США не хотят

Помпео: иранский народ получит то, что заслужил
Gage Skidmore
Майк Помпео

Вашингтон, 13 мая 2019, 12:33 — REGNUM  Иран — активная угроза, но Вашингтон готов вести переговоры с Тегераном. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью CNBC.

По словам дипломата, необходимо понимать ситуацию верно:

«Наша цель — не война. Наша цель — смена поведения иранского руководства», — сказав Помпео, выразив надежду, что иранский народ «в итоге получит то, что хочет» и что так сильно заслуживает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео пригрозил, что на любые нападения со стороны Ирана или его доверенных лиц любой идентичности против интересов или граждан США получат быстрый и решительный ответ.

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Противостояние Ирана и США
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