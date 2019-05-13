Великий Новгород, Новгородская область, , 12:24 — REGNUM

В Новгородской области по итогам прокурорских проверок в Хвойнинском и Солецком районах 13 сотрудников районных отделов полиции привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения закона при представлении сведений о доходах. Как сообщили сегодня, 13 мая, ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в Хвойнинском районе привлечены к ответственности восемь должностных лиц, в Солецком — пять.

Проверки установили, что старший оперативный дежурный дежурной части отдела МВД России по Хвойнинскому району не предоставил декларацию о доходах за 2016 год. Аналогичные нарушения выявлены также со стороны ещё пятерых оперативных дежурных и помощников оперативных дежурных дежурной части районного отдела полиции.

Кроме того, старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела МВД при представлении сведений за 2016 год не отразил факт наличия в пользовании двух жилых домов и земельных участков.

В Солецком районе старший оперативный дежурный дежурной части районного отдела МВД при представлении сведений о доходах за 2017 год не указал доход, полученный его супругой, в размере более 30 тыс. рублей. Ещё один старший оперативный дежурный дежурной части в справке о доходах своей супруги не указал сведения о получении ею дохода от использования части средств материнского капитала в 2017 году в размере более 65 тыс. рублей.

Напомним, ранее прокуратура Новгородской области проводила массовые проверки деклараций депутатов. По итогам проверок в Окуловском районе из-за недостоверных сведений о доходах лишается мандатов треть состава районной думы. Депутаты сначала не хотели исполнять требования прокуратуры о досрочном сложении полномочий, но их решение суд признал незаконным.

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