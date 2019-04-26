Треть состава Окуловской районной думы Новгородской области лишают мандатов

Великий Новгород, , 09:41 — REGNUM Новгородский областной суд встал на сторону прокуратуры региона и посчитал незаконным отказ думы Окуловского района Новгородской области досрочно прекращать полномочия семи депутатов, которые указали недостоверные и неполные сведения о доходах за 2017 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, судебные процессы длятся с февраля.

Первоначально требование прокуратуры досрочно прекратить полномочия депутатов было направлено в думу Окуловского района, но там прокуратуре отказали. Требования прокурора сначала, 5 февраля 2019 года, были удовлетворены в Окуловском районном суде, но дума Окуловского района с решением первой судебной инстанции не согласилась, посчитав, что «судебная власть не вправе вмешиваться в компетенцию представительного органа местного самоуправления».

Апелляционную жалобу районной думы рассмотрела коллегия по гражданским делам Новгородского областного суда — в удовлетворении жалобы отказано, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Таким образом, семь депутатов думы Окуловского района должны быть досрочно лишены полномочий — это треть всего состава районного собрания, в котором всего 21 депутат.

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В прокуратуре уточнили, что двумя депутатами не представлены сведения о своей деятельности в коммерческих организациях, ещё два скрыли доходы от продажи автомобилей, один не указал факт нахождения в долевой собственности несовершеннолетней дочери квартиры в городе Окуловка Новгородской области, остальные скрыли дополнительные доходы по гражданско-правовым договорам с коммерческими организациями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Государственную думу РФ внесён законопроект о смягчении ответственности депутатов сельских поселений за недостоверные сведения в декларациях о доходах и имуществе. Инициативу накануне, 24 апреля, поддержало Псковское областное собрание депутатов. Отмечается, что «массовое сложение полномочий муниципальных депутатов по формальным основаниям парализует работу органов местного самоуправления».

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