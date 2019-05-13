Переговоры Молдавии и ПМР заморожены: ОБСЕ призвала не терять время

Кишинёв, , 12:09 — REGNUM Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини призвал Молдавию и Приднестровье активизировать диалог, не упустить динамику и не терять время. Об этом Фраттини заявил в ходе визита в Молдавию и ПМР, передает ИА REGNUM.

«За последние два года Кишинев и Тирасполь добились больших успехов, используя пошаговый подход. Сегодня я призвал обе стороны продолжать этот путь в духе диалога и взаимного сотрудничества, независимо от внутриполитических процессов. Процесс урегулирования это то, чего ждут люди на обоих берегах Днестра, и необходимо использовать все ресурсы для его продолжения на всех уровнях», — сказал дипломат.

В Кишиневе он встретился с лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком и политическим представителем от Молдавии на переговорах Кристиной Лесник, а в Тирасполе — с президентом ПМР Вадимом Красносельским и главой МИД Виталием Игнатьевым.

«Стороны заверили меня, что они будут поддерживать интенсивный темп переговоров и наращивать свои усилия на уровне экспертных рабочих групп и политических представителей в переговорном процессе, чтобы найти решение оставшихся приоритетных вопросов как из «пакета Берлин-плюс», так и вне его. Важно не упустить динамику», — отметил Фраттини.

Президент Приднестровья на встрече с Фраттини отметил, что переговоры с Молдавией в последние месяцы практически заморожены и «приблизились к нулевому уровню» из-за политических процессов в Кишиневе, связанных с выборами и формированием будущей власти. Красносельский и Фраттини согласились, что останавливать переговорный процесс опасно. «Переговорный процесс не должен быть заложником политической ситуации в Молдавии», — сказал президент ПМР.

Спецпредставитель ОБСЕ с этим согласился, отметив, что не допускает мысли, что переговорный процесс может быть заморожен. Стагнацию он считает контрпродуктивной, а потерю импульса, заданного переговорному процессу в предыдущие два года, недопустимой. «Мы не должны терять время», — подчеркнул дипломат.

На встрече обсудили совместные украинско-молдавские посты на границе, проблему политически мотивированных уголовных дел, заведенных в Кишиневе на приднестровских чиновников, функционирование моста через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй, взаимодействие в банковской сфере, ограничение Молдавией почтовых поставок в Приднестровье российской печатной периодики.

В Кишиневе вице-премьер Молдавии Кристина Лесник рассказала Фраттини об опасениях Кишинева поводу решения властей ПМР о статусе села Варница (президент Приднестровья издал указ о том, что это село временно находится под контролем Молдавии) и насчет складов российских боеприпасов в Колбасне. Фратини рассказал, что ОБСЕ работает над организацией визита посредников и наблюдателей в процессе приднестровского урегулирования в Колбасну, где на складах находятся устаревшие боеприпасы. Он также пообещал обсудить ситуацию вокруг Варницы с представителями Приднестровья.