Туск намекнул, что ожидания Польши от вступления в ЕС не оправдались

Берлин, , 11:08 — REGNUM Вступление Польши в Европейский союз (ЕС) не оправдало ожиданий населения страны. Об этом намекнул председатель Европейского совета Дональд Туск в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном 13 мая.

«Без сомнения, время оптимистических иллюзий, как я их называю, прошло. Для нас, поляков, это особенно горько, поскольку мы давно мечтали о вступлении в ЕС. После 2004 года многие думали, что это будет нашим «счастливым концом истории». Принадлежность к Западу должна была ознаменовать конец присущих нам всегда разногласий», — сказал Туск.

Тем не менее, по словам Туска, «поляки по-прежнему настроены проевропейски, как никто другой». Также, по его мнению, настроены и жители Венгрии, несмотря на критичную по отношению к Брюсселю риторику правительства Виктора Орбана.

Политик также рассказал, что одной из причин желания Великобритании покинуть ЕС стала миграция людей из Восточной Европы, в том числе из Польши, на Туманный Альбион. По его словам, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон неофициально «не оставил сомнений в том, что иммиграция людей из Восточной и Центральной Европы является самой большой проблемой для него».

Напомним, Польша вместе со странами Прибалтики присоединилась к ЕС в 2004 году. В настоящее время Брюссель оказывает давление на Польшу, требуя отказаться от проведения судебной реформы и угрожая Европейским судом. По мнению Брюсселя, реформа посягает на верховенство закона и независимость судебной системы в Польше.