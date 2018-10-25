Четверг, 25 Октября 2018 года
12:00:42 МСК

Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России

Экономика

Первую строчку рейтинга на сегодняшний день занимает глава компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом $1,2 млрд

Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России
Евгений Начитов
Елена Батурина

Москва, 25 октября 2018, 10:47 — REGNUM  Рейтинг наиболее состоятельных женщин России составил журнал Forbes. Об этом сообщает сайт издания.

Отмечается, что первую строчку рейтинга на сегодняшний день занимает глава компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом $1,2 млрд.

Второй в списке наиболее богатых женщин РФ по версии журнала Forbes стала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($600 млн). Замкнула тройку лидеров с состоянием около $600 млн бывшая супруга владельца футбольного клуба «Монако» миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей. Согласно этому рейтингу, самая богатая семья в России — это Гуцериевы. Их состояние издание оценило в $5,97 млрд.

Читайте также: Forbes публикует рейтинг самых богатых российских семейств

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рейтинг журнала Forbes
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить