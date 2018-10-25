Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России

Москва, , 10:47 — REGNUM Рейтинг наиболее состоятельных женщин России составил журнал Forbes. Об этом сообщает сайт издания.

Отмечается, что первую строчку рейтинга на сегодняшний день занимает глава компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом $1,2 млрд.

Второй в списке наиболее богатых женщин РФ по версии журнала Forbes стала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($600 млн). Замкнула тройку лидеров с состоянием около $600 млн бывшая супруга владельца футбольного клуба «Монако» миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей. Согласно этому рейтингу, самая богатая семья в России — это Гуцериевы. Их состояние издание оценило в $5,97 млрд.

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