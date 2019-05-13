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В Албании прошел антиправительственный митинг оппозиции

Политика

В понедельник пройдет новый протест

Тирана, 13 мая 2019, 11:38 — REGNUM  В столице Албании Тиране прошел очередной антиправительственный митинг, организованный лидерами крупнейших оппозиционных партий страны — Люльзимом Башей, главой демократической партии Албании и Моникой Кримади — супругой президента страны Илира Меты и главой партии Социалистическое движение за интеграцию.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», несмотря на то, что полиция Тираны потребовала завершить акцию к 20:30, руководство ПД заявило, что более не признает легитимность этого государственного института.

Полиция заблаговременно окружила здание правительства колючей проволокой, чтобы предотвратить вторжение толпы в помещение.

Протест начался на центральном бульваре города, оттуда оппозиционеры двинулись к зданию правительства, а затем около 21:00 к зданию парламента.

Участники протеста метали коктейли Молотова в здание правительства и парламента. Полицейские залили пламя и разогнали протестующих слезоточивым газом.

Это уже двенадцатый протест объединенной албанской оппозиции с 16 февраля, когда депутаты объединенной оппозиции отказались от своих депутатских мандатов.

Оппозиция требует отставки премьер-министра Эди Рамы и создания переходного правительства для проведения выборов. В противном случае оппозиционеры угрожают проведению местных выборов 30 июня.

Оппозиция анонсировала проведение нового митинга в понедельник 13 мая.

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Зарубежная хроника
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