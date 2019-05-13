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В Нур-Султане сменили главу департамента государственных доходов

Политика

Главой департамента в Нур-Султане назначен Кулумуханбет Исаков

Нур-Султан, 13 мая 2019, 10:26 — REGNUM  В городе Нур-Султане и Павлодарской области Казахстана назначены новые руководители департамента государственных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов республики.

Главой департамента в Нур-Султане назначен Кулумуханбет Исаков, в Павлодарской области — Бауыржан Айнабеков. Оба руководителя были представлены коллективам департаментов.

Кулумуханбет Исаков родился в 1969 году. Ранее занимал должность руководителя департамента государственных доходов Джамбульской области.

Бауыржан Айнабеков родился в 1971 году. С 2018 года возглавлял комитет государственных доходов по Астане.

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