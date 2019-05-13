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В Иракском Курдистане началось выдвижение кандидатов на пост главы региона

Политика

Вероятно, регион возглавит Нечирван Барзани

Эрбиль, Ирак, 13 мая 2019, 10:00 — REGNUM  Власти Иракского Курдистана объявили начало выдвижения кандидатур на пост президента курдской автономии, сообщает 13 мая Kurdistan.ru.

Ранее представители наиболее крупной партии региона — Демократической партии Курдистана — объявили, что их единственным кандидатом на этот пост будет ныне действующий премьер-министр автономии Нечирван Барзани.

Кроме того, курдские лидеры договорились о выдвижении на пост нового премьер-министра Иракского Курдистана другого члена клана Барзани — двоюродного брата Нечирвана Барзани — Масрура Барзани.

Напомним, ранее парламент курдской автономии внес поправки в закон о президенте региона. Теперь он будет избираться курдскими законодателями, а не всеми гражданами Иракского Курдистана.

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