Париж, Франция, , 08:22 — REGNUM

Глава французского движения Génération.s Бенуа Амон заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон уступает националистам по вопросам миграции и свобод, сообщает Le Figaro.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какая разница между Сальвини (глава МВД Италии), который закрывает порт Генуи, и Макроном, который закрывает порт Марселя», — заявил Бенуа Амон 12 мая.

По его словам, во Франции нет единой политики по вопросу миграции.

«Меня раздражает то, что Макрон действует под давлением националистов. Часть западных демократий, столкнувшись с националистической опасностью, уступают ей там, где они должны отстаивать радикально противоположные принципы», — добавил Бенуа Амон.

«Вы должны были стать оплотом против беспорядков и хаоса. Сегодня у нас есть одновременно Макрон, хаос и беспорядки. В отношении гражданских свобод и мигрантов, вы поступаете также, как сделала бы Марин Ле Пен», — отметил политик, делая вид, что обращается к главе государства.

Как ранее передавало ИА REGNUM, согласно данным французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства, в 2018 году более 123 тыс. человек обратились с просьбой предоставить им убежище во Франции.